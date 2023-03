The Chillicothe Boys Golf Team knocked off Hamilton: Penney 167-238 on Monday evening to start the season 1-0.

Chillicothe Team Score: 167

Jackson Trout – 38

James Mathew – 39

Andrew Hecker – 43

Tyler Stephens – 47

Carson Samm – 47

Hamilton: Penney Team Score: 238

Riley Henderson – 50

Austin Snow – 58

Caleb Schweder – 63

Jason Galbraith – 67

Steven Clevenger – 68

The Hornets are back in action on Tuesday evening at 4 pm against Cameron.