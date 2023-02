Lady Hornets Wrestling Splits Triangular With Centralia And Marceline

The Chillicothe High School Girls Wrestling team split its Triangular on Tuesday night. The Lady Hornets took down Centralia 18-12 but fell to Marceline 57-6.

Chillicothe (18) vs. Centralia (12)

120: Yoo Lee (CHILLICO) over (CENTRLIA) (For.)

135: Tori Stoner (CHILLICO) over Abigail Barte (CENTRLIA) (Fall 1:28)

155: Gretchen Marriott (CENTRLIA) over (CHILLICO) (For.)

190: Keonnia Morgan (CHILLICO) over (CENTRLIA) (For.)

235: Besan Juma (CENTRLIA) over (CHILLICO) (For.)

Chillicothe (6) vs. Marceline (57) 100: Maddie Dauber (MARCELIN) over (CHILLICO) (For.)

105: Madison Teeter (MARCELIN) over (CHILLICO) (For.)

115: Lucy Mosely (MARCELIN) over (CHILLICO) (For.)

120: Yoo Lee (CHILLICO) over Ellie Neblock (MARCELIN) (Fall 3:06)

125: Aislinn Schick (MARCELIN) over (CHILLICO) (For.)

135: Payton Weese (MARCELIN) over Tori Stoner (CHILLICO) (Dec 8-2)

140: Charlize Lodder (MARCELIN) over (CHILLICO) (For.)

145: Jada Taylor (MARCELIN) over (CHILLICO) (For.)

155: Ella Lowe (MARCELIN) over (CHILLICO) (For.)

170: Graycie Wheeler (MARCELIN) over (CHILLICO) (For.)

190: Molly Sportsman (MARCELIN) over Keonnia Morgan (CHILLICO) (Fall 3:55)