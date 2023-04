Hornets Tennis Blanked By Maryville 9-0

The Chillicothe High School Boys Tennis team endured a tough 9-0 loss to Maryville on Thursday evening. The Hornets be back in action on Thursday, April 27th when Kirksville comes to Chillicothe.

Singles (0-6) 1. Josh Adams 5 – 8 Mendez 2. Jadon Collins 4 – 8 Teale 3. Jackson Reeter 4 – 8 Groumoutis 4. Andrew Snider 3 – 8 Staples 5. Parker Savage 5 – 8 Sheil 6. Austin Lyford 2 – 8 Bowles Doubles (0-3) 1. Adams/Collins 3 – 8 Teale/Staples 2. Reeter/Savage 5 – 8 Mendez/Sheil 3. Snider/Lyford 0 – 8 Groumoutis/Dinsdale