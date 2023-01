Lady Hornets Wrestling Goes 1-1-1 At Macon Triangular

The Chillicothe High School Girls Wrestling team went 1-1-1 at the Macon Triangular on Thursday night. The Lady Hornets tied Macon 18-18, fell 33-12 to Palmyra, and beat North Callaway 18-6.

Macon (18) vs. Chillicothe (18)

125: Yoo Jung Lee (CHILLICO) over Addisyn Warren (MACON) (Fall 1:49)

135: Tori Stoner (CHILLICO) over (MACON) (For.)

145: Alexa Martinez (MACON) over (CHILLICO) (For.)

155: Nevaeh Mitchell (MACON) over (CHILLICO) (For.)

190: Keonnia Morgan (CHILLICO) over (MACON) (For.)

235: Brooklyn Gooding (MACON) over (CHILLICO) (For.)

Chillicothe (12) vs. Palmyra (33)

120: Yoo Jung Lee (CHILLICO) over Aira Hamilton (PALMYRA) (Fall 3:04)

130: Rilee Boatright (PALMYRA) over (CHILLICO) (For.)

135: Janie Triplett (PALMYRA) over Tori Stoner (CHILLICO) (Dec 6-2)

140: Summer Gollaher (PALMYRA) over (CHILLICO) (For.)

145: Ellyse Lorenson (PALMYRA) over (CHILLICO) (For.)

155: Lily Sharrow (PALMYRA) over (CHILLICO) (For.)

190: Keonnia Morgan (CHILLICO) over (PALMYRA) (For.)

235: 100: Hannah Damron (PALMYRA) over (CHILLICO) (For.)

Chillicothe (18) vs. North Callaway (6)

105: Brooke Giboney (NORTHCAL) over (CHILLICO) (For.)

120: Yoo Jung Lee (CHILLICO) over (NORTHCAL) (For.)

135: Tori Stoner (CHILLICO) over (NORTHCAL) (For.)

190: Keonnia Morgan (CHILLICO) over (NORTHCAL) (For.)