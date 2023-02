CHS Boys Wrestling Goes 0-2 Against Centralia And Marceline At Home Triangular

The Chillicothe High School Boys Wrestling team went 0-2 in its home Triangular on Tuesday night. The Hornets lost to Centralia 60-16 and to Marceline 45-30.

Centralia (60) vs. Chillicothe (16)

106: Bryson Dubes (CENTRLIA) over (CHILLICO) (For.)

113: Carter Shipers (CHILLICO) over Blake Bodine (CENTRLIA) (Fall 3:40)

120: Brayden Dubes (CENTRLIA) over James Hail (CHILLICO) (Fall 0:29)

126: Double Forfeit

132: Jesse Shannon (CENTRLIA) over Caden Kanniainen (CHILLICO) (Fall 1:28)

138: Rex Bryson (CENTRLIA) over Bryce Dominique (CHILLICO) (Fall 5:53)

144: Wyatt Adkisson (CENTRLIA) over Morgan Orndorff (CHILLICO) (Fall 0:55)

150: Ethan Adams (CENTRLIA) over Landon Thompson (CHILLICO) (Fall 1:23)

157: Kyden Wilkerson (CENTRLIA) over (CHILLICO) (For.)

165: Dawson Sutton (CHILLICO) over (CENTRLIA) (For.)

175: Coulten Baker (CENTRLIA) over (CHILLICO) (For.)

190: Brock Miller (CHILLICO) over Ian Tuggle (CENTRLIA) (MD 11-0)

215: Payton Mabrey (CENTRLIA) over Dilyn Ulmer (CHILLICO) (Fall 1:38)

285: Seth Hasekamp (CENTRLIA) over Bo Smith (CHILLICO) (Fall 5:13)

Chillicothe (30) vs. Marceline (45) 106: Reece Stufflebean (MARCELIN) over (CHILLICO) (For.)

113: Drew Griffin (MARCELIN) over Carter Shipers (CHILLICO) (Dec 6-1)

120: Cody Rodgers (MARCELIN) over James Hail (CHILLICO) (Fall 1:02)

126: Double Forfeit

132: Caden Kanniainen (CHILLICO) over (MARCELIN) (For.)

138: Bryce Dominique (CHILLICO) over Dax Thomas (MARCELIN) (Fall 1:20)

144: Conner Quinn (MARCELIN) over Morgan Orndorff (CHILLICO) (Fall 1:43)

150: Brayden Brown (MARCELIN) over Landon Thompson (CHILLICO) (Fall 0:40)

157: Cole Griffin (MARCELIN) over (CHILLICO) (For.)

165: Dawson Sutton (CHILLICO) over (MARCELIN) (For.)

175: Ryder Gooch (MARCELIN) over (CHILLICO) (For.)

190: Brock Miller (CHILLICO) over (MARCELIN) (For.)

215: Scout Gooch (MARCELIN) over Martin Moore (CHILLICO) (Fall 3:15)

285: Bo Smith (CHILLICO) over Parker Greenwood (MARCELIN) (Fall 0:36)