CHS Boys Wrestling Splits Against Brookfield And Missouri Military Academy

The Chillicothe High School Boys Wrestling team went 1-1 against the Missouri Military Academy and Brookfield on Thursday night. The Hornets took down MMA 54-21 and fell to Brookfield 60-24.

Chillicothe (54) vs. Missouri Military Academy (21)

106: Deonte Kerns (MMA) over (CHILLICO) (For.)

113: Carter Shipers (CHILLICO) over Matthew Pfeifer (MMA) (Fall 1:51)

120: James Hail (CHILLICO) over Dallas Grantz (MMA) (Fall 1:17)

132: Ryan Miles (MMA) over Caden Kanniainen (CHILLICO) (Fall 5:10)

138: Bryce Dominique (CHILLICO) over Alexander Snyder (MMA) (Fall 2:36)

144: Trae Griffiths (MMA) over Tomas Dela Rosa (CHILLICO) (Fall 1:26)

150: Bryson Powell (MMA) over Elijah Hall (CHILLICO) (Dec 7-0)

157: Cayden Larson (CHILLICO) over Gabriel Canonico (MMA) (Fall 1:22)

165: Dawson Sutton (CHILLICO) over Blake Krull (MMA) (Fall 1:54)

175: Brody Carins (CHILLICO) over Evan Corley (MMA) (Fall 1:14)

190: Brock Miller (CHILLICO) over Adam Swenson (MMA) (Fall 1:22)

215: Dilyn Ulmer (CHILLICO) over Landon Meyer (MMA) (Fall 1:03)

285: Bo Smith (CHILLICO) over Ben Huynh (MMA) (Fall 1:14)

Brookfield (60) vs. Chillicothe (24)

106: Trayce Switzer (BROOKFLD) over (CHILLICO) (For.)

113: Xaiver Sada (BROOKFLD) over James Hail (CHILLICO) (Fall 3:05)

120: Ryder Techau (BROOKFLD) over (CHILLICO) (For.)

126: Peyton Parn (BROOKFLD) over (CHILLICO) (For.)

132: Gambal Staddie (BROOKFLD) over Caden Kanniainen (CHILLICO) (Fall 1:18)

138: Bryce Dominique (CHILLICO) over Kameron Perry (BROOKFLD) (Fall 0:56)

144: Gabe Leonard (BROOKFLD) over Tomas Dela Rosa (CHILLICO) (Fall 0:30)

150: Colton Parn (BROOKFLD) over Elijah Hall (CHILLICO) (Fall 0:31)

157: Ethan Huwar (BROOKFLD) over (CHILLICO) (For.)

165: Kendrell Carter (BROOKFLD) over Dawson Sutton (CHILLICO) (Fall 1:25)

175: Devan Parn (BROOKFLD) over Brody Hollifield (CHILLICO) (Fall 1:12)

190: Brock Miller (CHILLICO) over Max Alexander (BROOKFLD) (Fall 0:51)

215: Dilyn Ulmer (CHILLICO) over Cordray Baker (BROOKFLD) (Fall 1:21)

285: Bo Smith (CHILLICO) over Chase Jurkofsky (BROOKFLD) (Fall 1:46)