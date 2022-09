Chillicothe Girls Golf Places 3rd At 2022 MEC Tournament

The Chillicothe High School Girls Golf team placed 3rd in the 2022 MEC Tournament with a score of 421.

Izzy Montgomery placed tied for 6th place (score of 98) but lost a tie-breaker and ended up placing 7th. Skyler Powers tied for 9th place (score of 103) but also lost a tie-breaker and ended up placing 10th.

Full scores are below:

Player BENTON 1 2 3 4 5 6 7 8 9 In 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Out Total 1 Peachey Benz 7 8 10 6 6 9 4 8 7 65 5 7 6 6 7 10 4 8 5 58 123 2 Emma Loehnig 8 8 3 9 4 9 5 4 5 55 8 8 5 7 6 4 5 6 6 55 110 3 Sophia Rose 8 7 10 9 5 10 7 7 5 68 8 9 8 10 10 7 6 10 10 78 146 4 Bre Bledsoe 10 10 9 7 10 10 8 9 8 81 9 6 8 8 9 10 10 10 10 80 161 5 Raelee Murphy 7 6 10 7 8 8 7 10 10 73 7 8 8 10 10 6 5 8 7 69 142 261 521 CAMERON Player 1 2 3 4 5 6 7 8 9 In 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Out Total 1 Allie Cass 3 5 5 7 6 6 7 7 6 52 6 6 6 6 4 5 4 8 6 51 103 2 Jaylee Cruickshank 5 5 5 6 5 6 4 6 6 48 5 7 6 5 6 6 4 7 5 51 99 3 Lydia Petersen 4 5 8 7 5 7 5 4 6 51 8 8 5 5 6 6 5 7 8 58 109 4 Avigail Curtis 6 9 6 5 8 8 4 7 10 63 5 7 6 6 7 8 6 9 9 63 126 5 Payton Allen 9 8 6 8 7 8 5 6 5 62 7 9 9 6 7 10 5 10 10 73 135 213 437 CHILLICOTHE Player 1 2 3 4 5 6 7 8 9 In 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Out Total 1 Skyler Powers 7 4 8 5 4 9 4 7 5 53 6 7 6 5 5 4 5 6 6 50 103 2 Izzie Montgomery 5 4 7 3 5 7 4 8 3 46 5 7 4 7 5 7 5 5 7 52 98 3 Caylee Anderson 4 5 6 7 6 8 5 7 7 55 5 6 6 6 6 7 4 5 9 54 109 4 Lyla Oesch 5 7 7 4 4 10 5 8 8 58 6 6 5 6 6 6 5 7 6 53 111 5 Anna Wallace 5 6 6 4 7 10 4 9 8 59 5 5 7 6 4 7 5 9 5 53 112 212 421 LAFAYETTE Player 1 2 3 4 5 6 7 8 9 In 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Out Total 1 Makenzie Leake 7 10 6 7 4 10 4 7 7 62 5 9 8 5 5 8 4 9 6 59 121 2 Erin Lotspeich 6 6 6 5 4 9 5 6 8 55 4 7 6 5 5 8 6 9 6 56 111 3 Anika Taylor 4 7 7 9 7 6 4 9 10 63 9 7 7 8 10 7 6 10 4 68 131 4 Player 4 11 11 11 11 11 11 11 11 11 99 11 11 11 11 11 11 11 11 11 99 198 5 Player 5 11 11 11 11 11 11 11 11 11 99 11 11 11 11 11 11 11 11 11 99 198 279 561 LEBLOND Player 1 2 3 4 5 6 7 8 9 In 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Out Total 1 Kaleigh Ziesel 4 7 5 5 10 10 6 8 6 61 6 7 7 6 10 8 6 8 10 68 129 2 Claire Heater 7 3 6 7 5 9 5 9 9 60 9 7 8 6 9 5 5 8 5 62 122 3 Kylinn Bennington 10 7 10 6 5 10 5 7 10 70 9 10 7 10 6 8 10 10 7 77 147 4 Gracie Grom 6 6 5 7 6 8 6 7 7 58 7 10 8 7 3 6 5 10 6 62 120 5 Jada Hovey 9 10 10 6 5 10 7 9 7 73 10 10 10 8 10 9 9 6 8 80 153 249 518 MARYVILLE Player 1 2 3 4 5 6 7 8 9 In 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Out Total 1 Caiyln Auffert 5 4 5 4 5 6 4 5 5 43 5 3 5 5 4 5 4 5 4 40 83 2 Lauren Jaster 5 5 6 6 4 7 4 6 5 48 4 6 5 5 5 5 4 7 6 47 95 3 Casey Philips 4 6 5 5 4 7 5 6 5 47 4 6 6 7 5 4 4 6 4 46 93 4 Alayna Pargas 5 8 5 4 3 7 5 4 7 48 5 8 7 6 4 5 5 6 4 50 98 5 Ainsley Watkins 5 6 3 5 5 8 5 4 7 48 5 5 5 5 4 8 4 6 4 46 94 186 365 St PIUS Player 1 2 3 4 5 6 7 8 9 In 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Out Total 1 Neva Coffer 9 10 9 9 10 10 9 7 5 78 6 9 10 10 5 8 6 10 10 74 152 2 Uzonna Anikwe 10 5 8 8 9 10 7 10 10 77 8 8 6 7 5 9 5 8 7 63 140 3 Gianina DiMartino 5 8 5 6 10 7 6 10 10 67 8 8 8 6 9 10 4 10 7 70 137 4 Reese Demory 6 10 7 8 5 10 10 9 10 75 5 8 7 8 4 5 5 6 4 52 127 5 Gia Mus 6 8 8 7 8 10 5 7 7 66 8 8 9 7 9 9 9 7 7 73 139 285 543 SAVANNAH Player 1 2 3 4 5 6 7 8 9 In 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Out Total 1 Mollee Olszowka 5 7 6 5 4 7 3 5 4 46 4 7 6 4 5 4 3 6 5 44 90 2 Grace Briner 5 9 5 4 7 6 4 8 3 51 5 7 7 6 5 4 6 7 6 53 104 3 Riley Rosenbaum 7 7 8 3 4 9 6 6 6 56 5 6 6 6 6 7 4 5 9 54 110 4 Brooklynne Meade 6 5 6 5 4 10 5 7 7 55 9 6 6 6 5 6 5 8 8 59 114 5 Hadlee McManus 6 7 5 5 7 8 6 8 6 58 5 5 7 7 4 5 4 8 5 50 108 208 412

Share this: Tweet