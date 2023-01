Lady Hornets Wrestling Sweeps At South Harrison Quad

The Chillicothe High School Girls Wrestling team went 3-0 at the South Harrison Quad on Thursday night. The Lady Hornets grabbed wins over South Harrison, Lafayette, and Savannah.

South Harrison (6) vs. Chillicothe (18)

115: Kentli Whitaker (SOHARRIS) over (CHILLICO) (For.)

120: Yoo Jung Lee (CHILLICO) over Jaylee Booher (SOHARRIS) (Fall 1:28)

135: Tori Stoner (CHILLICO) over (SOHARRIS) (For.)

190: Keonnia Morgan (CHILLICO) over (SOHARRIS) (For.)

Chillicothe (18) vs. Lafayette (St. Joseph) (0) 120: Yoo Lee (CHILLICO) over Mylee Pfleiderer (LAFAYSTJ) (Fall 1:21)

135: Tori Stoner (CHILLICO) over (LAFAYSTJ) (For.)

190: Keonnia Morgan (CHILLICO) over (LAFAYSTJ) (For.)

Chillicothe (18) vs. Savannah (6) 100: Jade Brundige (SAVANNAH) over (CHILLICO) (For.)

120: Yoo Lee (CHILLICO) over (SAVANNAH) (For.)

135: Tori Stoner (CHILLICO) over (SAVANNAH) (For.)

190: Keonnia Morgan (CHILLICO) over (SAVANNAH) (For.)

