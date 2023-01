CHS Boys Wrestling Falls At Trenton 41-21

The Chillicothe High School Boys Wrestling team fell to Trenton on Tuesday night by a score of 41-21.

Trenton (41) vs. Chillicothe (21)

113: Carter Shipers (CHILLICO) over (TRENTON) (For.)

120: Cooper Houser (TRENTON) over Bryce Bergan (CHILLICO) (MD 9-1)

132: Mason Rongey (TRENTON) over Caden Kanniainen (CHILLICO) (Fall 0:48)

138: Brayden Hughs (TRENTON) over Tomas Dela Rosa (CHILLICO) (Fall 3:36)

144: Hunter McAtee (TRENTON) over Bryce Dominique (CHILLICO) (Fall 1:30)

150: Gavin Chambers (TRENTON) over Elijah Hall (CHILLICO) (Fall 1:04)

157: Cayden Larson (CHILLICO) over (TRENTON) (For.)

165: Brayden Wiggins (TRENTON) over Dawson Sutton (CHILLICO) (Dec 4-3)

175: Brody Carins (CHILLICO) over (TRENTON) (For.)

190: Logan Wilson (TRENTON) over Keyton Warren (CHILLICO) (MD 13-4)

215: Sam Gibson (TRENTON) over Martin Moore (CHILLICO) (Fall 3:15)

285: Bo Smith (CHILLICO) over Gavin Cagle (TRENTON) (Dec 1-0)