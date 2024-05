The Spring Turkey season in Missouri included 47,122 birds harvested statewide. In the local counties, hunters harvested a total of 3,708 birds. That includes:

Caldwell…………… 284

Carroll……………… 362

Chariton…………… 417

Daviess……………. 534

Grundy……………. 392

Linn………………… 552

Livingston………… 466

Sullivan……………. 701

